Swiss Life Asset Managers France annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Barcelone

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a récemment concrétisé l'acquisition d'un immeuble de bureaux dans le quartier 22@, le pôle high-tech de Barcelone, pour le compte de l'OPCI SwissLife Dynapierre. Le fonds a racheté au gestionnaire d'actifs FREO l'immeuble situé au 177-189 de la rue Almogàvers à Barcelone, dans le Golden Mile du nouveau quartier d'affaires de la ville.

Il s'agit de la première opération de l'OPCI à Barcelone, qui illustre la stratégie de SwissLife Dynapierre d'investir sur les marchés européens les plus matures et les plus demandés.

" Le bâtiment de 8 524 mètres carrés a été entièrement restructuré, pour transformer l'espace en un immeuble de bureaux de grande qualité "?, explique Swiss Life Asset Managers France.

Une multinationale, spécialisée dans les services de marketing numérique, a signé un bail visant l'ensemble des locaux. L'entreprise a regroupé tous ses employés dans le nouveau bâtiment qui représente son nouveau siège social en Europe du Sud.