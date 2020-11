Swiss Life Asset Managers France : acquisition d'un immeuble de bureaux à Boulogne Billancourt

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux (en VEFA), le « Ace », à Boulogne Billancourt, auprès de RedTree Capital. Le bien, construit dans les années 80, est situé au 7, place René Clair, au cœur du secteur tertiaire du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Actuellement en cours de restructuration, cet immeuble en R+7 de près de 5 000 mètres carrés comportera des bureaux, de nombreux services ainsi que 340 mètres carrés de terrasses dont un rooftop.

Les travaux visent à améliorer les performances énergétiques du bâtiment et à transformer radicalement les façades pour créer des balcons et terrasses permettant à tous les occupants de bénéficier d'espaces extérieurs. L'immeuble sera certifié BREEAM Very Good.

La livraison des travaux est attendue au troisième trimestre 2021.

L'actif est déjà 100% pré-loué à 2 locataires de premier plan assurant des revenus sécurisés pendant plus de 8 ans.