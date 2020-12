Swiss Life Asset Managers France acquiert un immeuble de bureaux au Luxembourg

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a conclu avec les promoteurs « Promobe et Extensa » l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux, le « Bijou », au Luxembourg. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Livré en juillet 2020, ce bâtiment se développe sur 6 étages sur plus de 6 000 mètres carrés et dispose de 45 places de parking. « L'immeuble est loué à 100% à 3 locataires de premier ordre sur des durées fermes de 9 années », a expliqué Swiss Life Asset Managers France.

" Le bien est idéalement situé à la Cloche d'Or, nouveau quartier conçu avec une mixité idéale et regroupant des sièges sociaux de grands groupes internationaux, des commerces, le lycée Vauban, des logements et le futur plus grand parc du Luxembourg ", a ajouté Swiss Life Asset Managers France.