Swiss Life Asset Managers France acquiert l'immeuble Solaris, à Lyon

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux au cœur du quartier de Gerland à Lyon. Livré en 2008 par Bouygues Immobilier et partiellement rénové en 2018, cet immeuble nommé Solaris se développe sur plus de 7.000m² et dispose d'une toiture terrasse d'environ 300 m². L'immeuble est loué à 100% par 14 locataires de diverses industries, larges PME régionales comme groupes nationaux de premier ordre.