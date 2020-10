Swiss Life Asset Managers étoffe son équipe Real Estate en France

(AOF) - Morgane Lanoë Diepois rejoint l'équipe commerciale et marketing institutionnelle Real Estate de Swiss Life Asset Managers en France. Morgane Lanoë Diepois bénéficie d'une expérience de 10 ans dans le secteur de l'Investment management en France et au Canada. En 2016, elle intègre la société de gestion Rivoli Fund Management pour couvrir la clientèle du Royaume-Uni et des pays nordiques, puis en 2017, la Financière de la Cité où elle est responsable du développement de la clientèle institutionnelle en France.

Sous la direction de Christèle Nouvellon, l'équipe commerciale a pour mission de promouvoir les expertises de Swiss Life Asset Managers en France et en Europe sur les secteurs de la santé, du résidentiel, du bureau, de la logistique et de l'hôtellerie auprès des investisseurs institutionnels.