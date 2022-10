Swiss Life Asset Managers est négatif sur les marchés actions

Ce dernier note que la valorisation des autres grands marchés des actions est bien inférieure et, souvent, en deçà de la moyenne historique. Ainsi, les actions européennes et des marchés émergents sont désormais " vraiment intéressantes ". Avant de prévenir que la valorisation est un indicateur de moyen terme peu utile pour planifier un mouvement.

" En y ajoutant le risque de compression des marges des entreprises et des bénéfices en repli, on pourrait conclure que l'horizon n'est en effet pas rose ", poursuit le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Swiss Life Asset Managers reste négatif sur les actions, mais un pessimisme exagéré serait pour lui une occasion d’achat qu’il saisirait au vol. Il juge que la valorisation actuelle des marchés américains est plutôt élevée, vu le risque croissant de récession aux Etats-Unis. Historiquement, rappelle Swiss Life Asset Managers, le point bas du PER prévisionnel au cours de récessions tutoie 12, contre 17 actuellement.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.