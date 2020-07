Swiss Life Asset Managers conserve un positionnement prudent dans le cadre de sa gestion monétaire

(AOF) - Dans le cadre de sa gestion monétaire, Swiss Life Asset Managers conserve un positionnement prudent, favorable au maintien d'une liquidité élevée. " Dans nos fonds Swiss Life Funds Cash Euro, Swiss Life Funds Short Term Euro et Swiss Life Funds Money Market Euro nous maintenons une exposition relativement réduite aux obligations. Au plus fort de la crise, entre février et avril, nous avons privilégié la liquidité en portefeuille, par exemple en exerçant l'option de nos titres 'puttables' " précise Mathilde Lacoste, responsable de la gestion Investment Grade.

L'allocation sectorielle et géographique a elle aussi évolué en ligne avec une exposition au " risque crédit " pilotée et maîtrisée, en fonction de l'horizon de placement : à titre d'exemple l'exposition aux papiers courts des émetteurs du secteur automobile, cyclique, a été réduite au cours du premier trimestre.

Depuis, un retour graduel et soumis à une haute sélectivité a été opéré sur les titres du secteur, tout particulièrement dans le cadre du fonds Swiss Life Bond 6M dont l'horizon de placement à 6 mois est plus adapté au profil rendement-risque de ces émetteurs.

" Nous avons opéré un mouvement comparable en termes d'orientation géographique concernant les titres issus des pays périphériques, Italie et Espagne " ajoute Mathilde Lacoste.

La recherche de liquidité et la faible volatilité demeurent les pierres angulaires des solutions monétaires et obligataires court terme de Swiss Life Asset Managers.

Dans la phase de sortie de crise qui s'ouvre, l'enjeu est de continuer à proposer des alternatives court-terme aux investisseurs qui souhaitent optimiser leur trésorerie ou placer temporairement leurs liquidités, en attendant de revenir opportunément sur les marchés obligataires et actions.