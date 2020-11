Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : après neuf mois, les honoraires gagnent 10% Cercle Finance • 04/11/2020 à 12:48









(CercleFinance.com) - Les résultats de Swiss Life après les neuf premiers mois d'exercice 2020 'confirment les objectifs financiers' du groupe, assure Patrick Frost, directeur général de Swiss Life. Au cours des neuf premiers mois de 2020, le groupe Swiss Life a enregistré des honoraires (fee income) de 1399 millions de CHF, soit une augmentation de 10% en monnaie locale. Dans l'Hexagone, les honoraires progressent de 7% dans le même temps, à 243 millions de CHF. Swiss Life indique par ailleurs vouloir reprendre le programme de rachat d'actions de 400 millions de francs, suspendu en mars de cette année. Dans ce cadre, Swiss Life prévoit de racheter pour 371 millions de francs d'actions d'ici fin mai 2021.

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG SIX Swiss Exchange +2.21%