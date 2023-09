Swiss Life AM lance un FPCI sur l'hôtellerie de plein air

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France présente Plein Air Invest, un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) créé en juillet 2023, pour « offrir aux investisseurs, à l’issue d’une durée de 7 ans, une performance cible de 10 % par an ». Il peut « répondre aux attentes des dirigeants actionnaires d’entreprises ayant une problématique de réemploi d’apport – cession ». Il est également destiné aux épargnants privés et aux sociétés soumises à l’IS (Impôts sur les Sociétés) qui souhaitent « diversifier leur patrimoine et s’exposer à un secteur dynamique ».

Le fonds s'appuie sur l'expérience du pôle hôtellerie de Swiss Life Asset Managers France. Inspire Villages, seule entreprise détenue par le fonds, aura vocation à constituer un portefeuille de campings à fort potentiel de valorisation.

“ Depuis la pandémie, l'hôtellerie a prouvé sa résilience, en renouant avec des taux d'occupation équivalents à ceux de 2019 ", a déclaré Johanna Capoani, Directrice du pôle hôtellerie, Swiss Life Asset Managers France.

Swiss Life Asset Managers France " porte de fortes convictions sur le secteur de l'hôtellerie de plein air ", un marché " considéré comme cyclique " qui " a su se réinventer pour moderniser son image, proposer des services et des prestations adaptés aux nouvelles attentes et exigences de sa clientèle ".