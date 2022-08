Swiss Life AM lance son deuxième fonds dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables

(AOF) - Swiss Life Asset Managers a lancé son deuxième fonds international dédié aux énergies renouvelables, "Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II (Forte II)", qui succède au premier fonds international "Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund Europe (Forte I)". Onzième fonds d’infrastructures Equity et quatrième fonds consacré aux énergies renouvelables de Swiss Life Asset Managers, il vient compléter la gamme existante de fonds dédiés aux énergies propres.

" Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II (Forte II) " poursuivra la même stratégie du fonds auquel il succède, en se concentrant sur des investissements de grande qualité dans le secteur des énergies renouvelables et propres.

Ciblant des investissements dans les pays de l'OCDE, il vise à constituer un portefeuille diversifié d'actifs non cotés axés sur la production d'énergie à partir de sources renouvelables telles que l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et la biomasse ainsi que sur le stockage et les combustibles renouvelables.

Ouvert aux investisseurs qualifiés, il vise un encours cible de 750 millions d'euros. Le premier closing est prévu pour le quatrième trimestre 2022.