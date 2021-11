Swiss Life AM France revendique 11 milliards d’euros d’actifs sous gestion « labellisés ISR »

(AOF) - Après avoir annoncé au mois d'octobre la certification des fonds SwissLife Dynapierre et Immobilier Impact Investing, Swiss Life Asset Managers France compte au total 14 fonds labellisés ISR représentant 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion. « Swiss Life Asset Managers France renforce sa position d’acteur engagé en faveur d’un immobilier durable et responsable, après avoir œuvré à la création du label ISR immobilier il y a un an » a déclaré Frédéric Bôl, Président du directoire.