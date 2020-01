Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : acquisition d'un actif immobilier à Lille Cercle Finance • 13/01/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers France annonce avoir conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de commerce, à Lille. Le bien, une magnifique boutique classée du vieux Lille, est situé en rez-de-chaussée au 64 Place Général de Gaulle - ou ' Grand'Place ' - et est entièrement loué par la marque de prêt-à-porter Caroll. ' Ce nouvel actif immobilier, classé et idéalement situé, vient compléter le portefeuille de Swiss Life Asset Managers France dans le cadre du fonds SL REF (LUX) European Retail, fonds d'investissement paneuropéen spécialisé en commerces de pied d'immeubles ' indique le groupe.

