Swen Capital Partners lance Swen Mezz Flex 3

(AOF) - Swen Capital Partners renforce son activité dans la dette mezzanine avec le lancement de Swen Mezz Flex 3, après un premier closing de 53 millions d’euros. À cette occasion, l’équipe de gestion de ce fonds annonce une première opération pour accompagner Sparring Capital dans le financement de la société Afitexinov. Le FPCI [Fonds professionnel de Capital Investissement], classé Article 8 au sens de la Règlementation SFDR, s’adresse à une clientèle d’investisseurs professionnels à partir d’un engagement de souscription d’un million d'euros.

" Son approche flexible (mezzanine + fonds propres) permet d'offrir au management une structure de financement adaptée aux besoins des entreprises, dans un contexte macroéconomique de resserrement des taux et des conditions de financement senior par les acteurs bancaires traditionnels ", explique le spécialiste de l'investissement durable en private equity.

Le fonds investira en direct dans 3 secteurs porteurs que sont la production et les services pour demain, le bien-être et la santé, et la tech (données/software). Les entreprises cibles sont des small caps dont la valeur est comprise entre 10 et 100 millions d'euros. L'équipe de gestion envisage entre 15 et 20 deals sur la durée de vie du fonds pour des tickets situés entre 3 et 10 millions d'euros.