SWEN Capital Partners s'est associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule afin de répondre au mieux aux attentes actuelles de la clientèle patrimoniale, souhaitant diversifier son patrimoine sur des actifs non cotés dans un contexte favorable aux financements privés des infrastructures. La commercialisation de ce produit s'appuie, dans un premier temps, sur les conseillers du groupe.

SWEN Capital Partners a souhaité ouvrir l'accès à sa gamme Infrastructure jusqu'alors réservée à ses clients institutionnels, une classe d'actifs essentielle à notre économie et au cœur des enjeux de développement durable.

(AOF) - SWEN Capital Partners lance SWEN Exclusive Infrastructures, un fonds professionnel spécialisé s'adressant à une clientèle d'investisseurs avertis à partir d'un engagement de souscription de 200 000 euros. Le fonds vise une taille cible de 60 millions d'euros et un objectif de taux de rendement interne (TRI) net de 8% à 10%. Il donnera accès à un portefeuille diversifié, composé d'environ 40 participations.

