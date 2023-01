Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch: vise une année record en 2023 information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires net de 7 499 millions de francs suisses sur l'année 2022, en croissance de +4,6% par rapport à l'exercice précédent à taux de change constants (+2,5% à taux courants).



' La MoonSwatch est un best-seller, avec plus de 1 000 000 de montres vendues. Une forte demande continue, y compris en janvier, dans les quelque 180 magasins qui proposent exclusivement la MoonSwatch ' indique le groupe.



Le bénéfice d'exploitation ressort à 1 158 millions de francs suisses (contre 1 021 millions de francs suisses sur exercice précédent). La marge opérationnelle est de 15,4% (contre 14,0%). Le résultat net s'inscrit à 823 millions de francs suisses (contre 774 millions de francs suisses). La marge nette est de 11,0 % (contre 10,6 %).



Compte tenu de la forte position des marques du Groupe dans tous les segments mondiaux et des chiffres robustes en janvier pour la Chine continentale, le Groupe vise une année record en 2023.



La Direction du Groupe anticipe une forte croissance des ventes en 2023 dans toutes les régions et tous les segments.





