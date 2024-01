Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swatch: termine en repli, Stifel abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de près de 1,6% à la Bourse de Zurich.



Tout en confirmant sa recommandation 'conserver' sur Swatch Group, Stifel abaisse son objectif de cours de 250 à 230 francs suisses, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de ventes et de BPA en raison de l'appréciation du franc suisse.



Les nouvelles estimations de BPA 2024-25 du broker se situent environ 9% en dessous de celles du consensus, mais à 12,5 fois son BPA attendu pour 2024, l'action de l'horloger helvétique lui parait bon marché.



Selon Stifel, le titre 'manque de catalyseurs pour une revalorisation en raison de la combinaison d'une croissance en ralentissement ou en normalisation, d'une dynamique de résultats négative et d'un faible environnement de consommation en Chine'





Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks -1.97%