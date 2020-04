Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch : proposition de dividende réduite de 30% Cercle Finance • 17/04/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - Swatch Group annonce que son conseil d'administration proposera, à l'assemblée générale qui se tiendra sans présence physique des actionnaires le 14 mai, une réduction de 30% du dividende au titre de 2019, par rapport à sa proposition initiale. Toujours dans une approche de prudence face à la crise du Covid-19, le conseil d'administration de l'horloger suisse recommande aussi à l'assemblée générale une diminution de 30% de la rémunération fixe des membres du conseil.

