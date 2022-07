Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Swatch Group stagne à Zurich et reste ainsi à la traine de la tendance positive des marchés, plombé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 360 à 250 francs suisses.



Le broker réduit ses projections de profit opérationnel pour l'horloger suisse de 10% pour 2022, puis de 9% pour 2023 et 2024, en raison d'hypothèses de ventes et de marge plus prudentes sur la base de conditions macroéconomiques mondiales en dégradation.





