Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 15:56









(CercleFinance.com) - Swatch recule de 2% à Zurich, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse directement de 'surperformance' à 'sous-performance', avec un objectif de cours divisé par deux, passant ainsi de 360 à 180 francs suisses, sur le titre de l'horloger helvétique.



Le broker mentionne au sujet de Swatch 'des vents contraires structurels, un ralentissement de la dynamique de la marque et une forte exposition à la Chine'. 'Nous ne pensons pas qu'un ralentissement soit pleinement intégré', prévient-il ainsi.





Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks -2.11%