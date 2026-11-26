Le titre Swatch Group évolue en nette hausse ce jeudi à la Bourse de Zurich, soutenu par une note d'UBS qui a relevé sa recommandation sur la valeur en raison d'une amélioration conjoncturelle de l'activité.

Vers 11h00, l'action de l'horloger suisse prenait 3,2% à 203,8 francs suisses, signant la plus forte hausse du SMIM, l'indice des moyennes capitalisations helvétiques, en hausse de 1,3% au même moment.

Dans une note, UBS indique être passé à neutre sur la valeur, contre un conseil vendeur auparavant, et avoir relevé dans la foulée son objectif de cours, porté de 90 à 204 francs.

Le broker souligne que si ses inquiétudes d'ordre structurel restent intactes, il lui semble que le cycle est en train de devenir plus favorable pour le secteur des montres suisses, tout particulièrement aux Etats-Unis, où leur qualité est recherchée par les consommateurs ayant récemment bénéficié de la vague de création de valeur induite par l'essor de l'IA.

UBS estime que la vigueur du marché américain devrait plus que compenser la faiblesse de la Chine, une tendance qui pourrait être amplifiée de son point de vue par la fermeté du dollar, qui rend plus accessibles les produits importés.

Pour 2026, le courtier dit désormais tabler sur une hausse de 8% du chiffre d'affaires à changes constants du groupe, contre 5% précédemment, avant une croissance de 6% sur la même base l'an prochain, à comparer avec une précédente estimation de 4%.

Le titre affiche désormais une hausse de plus de 21% depuis le début de l'année.