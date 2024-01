Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swatch: 'opportunités' en vue, mais les résultats déçoivent information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - Swatch Group a assuré mardi envisager de grandes 'opportunités' pour 2024 en dépit de résultats moins bons que prévu l'an dernier, une déception qui était sanctionnée par une forte baisse de son cours en Bourse.



En 2023, le résultat opérationnel (Ebit) de l'horloger suisse a atteint 1,19 milliard de francs suisses, contre 1,16 milliard en 2023, alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 1,34 milliard de francs.



Son chiffre d'affaires brut a progressé de 5,2% à 7,89 milliards de francs suisses (+12,6% à taux de change constants),là où le consensus le donnait à 7,96 milliards.



Swatch a annoncé qu'il prévoyait de porter son dividende de 1,20 à 1,30 franc par action nominative et de six francs à 6,50 pour ce qui concerne ses actions au porteur.



Dans son communiqué, Swatch dit par ailleurs anticiper 'd'excellentes opportunités de croissance' en 2024 en dépit de la vigueur 'problématique' du franc suisse.



Sa marque de luxe Harry Winston devrait ainsi dépasser le milliard de francs suisses de chiffre d'affaires cette année, tandis que Swatch, Tissot et Longines devraient continuer à se développer sur le marché de l'entrée et du milieu de gamme.



Quant à Omega, la marque devrait tirer parti de son exposition aux Jeux Olympiques de Paris, où elle sera le chronométreur officiel des épreuves, ajoute le groupe.



L'action Swatch perdait néanmoins plus de 3% dans un marché boursier suisse stable. Le titre a abandonné près d'un tiers de sa valeur au cours des 12 derniers mois.





Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks -1.88%