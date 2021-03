Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch : Omega félicite Emirates Team New Zealand Cercle Finance • 17/03/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Omega félicite Emirates Team New Zealand, vainqueur de la 36e Coupe de l'America. Les Kiwis ont battu le Challenger of record, Luna Rossa, à la faveur d'une septième victoire, affichant 7 succès contre 3, sur le port de Waitemata, à Auckland. C'est le quatrième sacre pour Emirates Team New Zealand qui a soulevé l'Aiguière d'argent à trois reprises auparavant : en 1995, 2000 et 2017. Omega soutient l'équipe Emirate Team New Zealand depuis 1995. Cette 36e édition se démarque résolument par le design des bateaux en compétition. En tant que vainqueur de la régate, Emirates Team New Zealand devra une nouvelle fois défendre son titre lors de la prochaine édition de ce légendaire duel de voiles.

Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks -0.43%