Swatch: les comptes annuels de retour dans le vert

Pour 2022, Swatch anticipe un taux de croissance des ventes à deux chiffres en monnaies locales. Le groupe explique également que le niveau des carnets de commandes du segment Systèmes électroniques était deux fois plus élevé fin 2021 qu'à la fin de l'exercice 2019, ce qui induit une croissance du chiffre d'affaires sur l'année.

(AOF) - Swatch Group a publié un bénéfice net de 774 millions de francs suisses (CHF) pour le compte de l'exercice 2021, alors que le fabricant de montres avait subi une perte de 53 millions lors de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel a bondi à 1,02 milliard de CHF, après 52 millions en 2020, portant la marge opérationnelle à 14% (+13,1 points), dont 17,7% pour le segment Montres et Bijoux (hors Production). Le chiffre d'affaires est lui de 7,3 milliards de CHF, en hausse de 29,6% sur un an à taux de change constants.

