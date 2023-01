Swatch: les analystes affichent des opinions différentes information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé hier ses résultats sur l'année 2022. Le résultat net s'est inscrit à 823 millions de francs suisses (contre 774 millions de francs suisses). La marge nette est de 11,0 % (contre 10,6 %).



' Compte tenu de la forte position des marques du Groupe dans tous les segments mondiaux et des chiffres robustes en janvier pour la Chine continentale, le Groupe vise une année record en 2023 ' a indique la direction de Swatch.



Suite à cette annonce, Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Swatch, restant 'toujours prudent sur la perspective long terme', mais remonte son objectif de cours de 246 à 286 francs suisses, niveau qui demeure cependant 'visiblement en dessous des cours récents'.



Au vu d'une performance solide en matière de marge et d'une reprise confirmée du tourisme chinois, le bureau d'études a adopté des hypothèses long terme un peu plus favorables, s'ajoutant au relèvement de ses prévisions court terme pour l'horloger suisse.



'De fait, nous restons prudents sur les fondamentaux long terme de Swatch en relatif au luxe, le groupe ne nous semblant pas en mesure de suivre la croissance toujours vive à venir de cette industrie', nuance toutefois l'analyste.



Invest Securities réaffirme pour sa part sa recommandation 'achat' sur Swatch avec un objectif de cours rehaussé de 310 à 351 francs suisses, au lendemain des résultats du fabricant de montres, qui 'a confirmé sur l'ensemble de 2022 les tendances affichées au premier semestre'.



'Preuve d'un compromis amélioré en termes d'équilibre de l'activité par branches et par zones, le groupe a bien résisté à la dégradation de ses performances en Chine', souligne notamment l'analyste en charge du dossier.



'Swatch dispose d'un excédent de cash confortable et se paye 1,25 fois ses fonds propres durs ce qui est presque à considérer comme une anomalie', ajoute-t-il, pointant en outre une sensibilité au risque de marché (taux) relativisée par le swiss made à inflation contrôlée.



UBS confirme de son côté son conseil neutre sur la valeur et son objectif de cours de 287 francs suisses après l'annonce par le groupe d'un chiffre d'affaires net de 7 499 millions de francs suisses sur l'année 2022, en croissance de +4,6% par rapport à l'exercice précédent à taux de change constants (+2,5% à taux courants).



' La croissance du chiffre d'affaires de +2% sans effet de change pour le second semestre a été décevante par rapport aux prévisions et à l'indice UBS de +6%. L'EBIT de CHF 655 millions pour le 2ème semestre est -4% inférieur aux prévisions et à l'indice UBS (marge de 16,9% contre 16,6% pour les prévisions et 16,8% pour l'indice UBS). Le FCF est de CHF 342 millions contre CHF 1'033 millions l'année précédente ' indique UBS.