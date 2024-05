Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swatch: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Swatch cède près de 4% à Zurich alors que Stifel a annoncé réduire son objectif de cours sur le titre de 225 à 215 francs suisses, tout en confirmant son conseil 'conserver'.



L'analyste indique avoir adopté une vision plus conservatrice quant aux perspectives de l'industrie horlogère suisse pour le reste de l'année 2024, en tenant compte d'un déclin annuel plus important pour la Chine continentale (représentant 1/3 des ventes du groupe).



Dans ce contexte, Stifel annonce une nouvelle réduction de ses prévisions de bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) pour les exercices 2024 et 2025, de 4 % et 6 % respectivement.



'L'action est peu susceptible de se réévaluer tant que les tendances de consommation chinoises restent faibles et que l'inflation pèse sur la demande des consommateurs occidentaux aspirant au luxe', conclut l'analyste.





