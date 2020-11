Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch : le titre profite d'un conseil d'UBS Cercle Finance • 03/11/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - Swatch enregistre l'une des meilleures performances de l'indice SMI mardi après le relèvement de la recommandation d'UBS, qui a décidé d'abandonner sa recommandation à la vente sur le groupe d'horlogerie. A 12h15, le titre gagne 3%, alors que le SMI ne progresse que de 1,5%. UBS a relevé ce matin sa recommandation sur le titre de 'vente' à 'neutre' et porté son objectif de cours de 152 à 195 francs suisses. L'intermédiaire estime que les pressions qui s'exercent à court terme sur les résultats du groupe helvétique sont désormais bien intégrées dans les cours, ouvrant la voie à de bonnes surprises potentielles pour l'exercice 2021. Une perspective qui le conduit à relever son conseil sur le titre, en dépit des inquiétudes structurelles de long terme qui entourent toujours la société selon lui.

Valeurs associées THE SWATCH GRP SIX Swiss Exchange +3.15%