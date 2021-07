Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch : le titre grimpe avec l'aide d'un analyste Cercle Finance • 09/07/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - L'action Swatch signe vendredi la plus forte hausse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich, dopée par un relèvement de recommandation d'AlphaValue. Vers 14h00, le titre de l'horloger suisse grimpe de 3% alors que le SMI ne progresse que de 0,5%. L'indice sectoriel du secteur de la consommation en Europe, le STOXX Europe 600 Personal & Household Goods, avance pour sa part de 1,4%. Dans une note de recherche, les analystes du bureau d'études parisien expliquent que le pire pourrait être bientôt passé pour le groupe et salue le modèle d'intégration verticale qu'il a mis en place. 'Grâce au rythme de progression de la vaccination partout dans le monde, l'allègement progressif des mesures de distanciation sociale et le retour des événements en présentiel ont entraîne un net redressement de l'horlogerie moyen et haut de gamme, notamment sur le marché américain', estiment les analystes. Ils relèvent en conséquence leur opinion à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, avec un objectif de cours de 350 francs suisses, faisant apparaître un potentiel haussier de 16%. Pour le cabinet de recherche parisien, le marché est désormais revenu à ses niveaux d'avant la crise. AlphaValue souligne que l'exposition de Swatch au marché chinois, ainsi que sa diversification, devrait lui permettre de profiter de ce rebond plus rapidement que ses concurrents, tout en accroissant ses marges. L'opérateur de marché suisse SIX a annoncé mercredi que le titre Swatch sortirait de l'indice SMI le 17 septembre pour être remplacé par Logitech.

