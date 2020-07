Swatch : gagne plus de 2%, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% à la Bourse de Zurich après l'analyse positive de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses relève son conseil sur la valeur passant de neutre à l'achat et augmente son objectif de cours à 260 CHF contre 190 CHF.

' Nous voyons un risque plus limité sur les bénéfices et un certain potentiel de réévaluation alors que les indicateurs de l'industrie horlogère deviennent positifs, la restructuration des coûts est en cours, et le bilan reste solide ' indique Crédit Suisse.

' Nous ajustons nos prévisions de ventes à -15% sur l'année 2020 et le bénéfice d'exploitation à 34 millions de francs. Nous augmentons notre estimation du bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2021 de 58% à 621 millions de francs. Nos estimations de ventes et de bénéfices organiques sur 2022 restent à 3% et 17% sous les niveaux de l'année 2019 ' rajoute le bureau d'analyses.

' Nous estimons que 25% et 45% des ventes du groupe en 2019 provenaient de Chine et des consommateurs chinois. Le rebond de la demande chinoise de montres est plus fort que prévu sur le dernier trimestre '.