Swatch : gagne 6% en hebdo après plusieurs recommandations

(CercleFinance.com) - Le titre subit quelques prises de bénéfices aujourd'hui et affiche encore un gain de plus de 6% sur la semaine. Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Swatch avec un objectif de cours remonté de 355 à 375 francs suisses, à la suite de la publication par le groupe d'horlogerie helvétique de ses résultats de premier semestre. Le broker relève son estimation de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice 2021 à +32%, reflétant des ventes stables au second semestre par rapport à la même période en 2019, à taux de changes constants. Ses prévisions de CA et d'EBIT 2022-23 augmentent de +4% et +14% en moyennes avec une vision plus optimiste sur la reprise de la demande et le potentiel de marges. Ses attentes de BPA 2021-23 montent de 10% en moyenne avec des taux d'imposition plus élevés. Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Swatch avec un objectif de cours relevé de 354 à 380 francs suisses, jugeant que la valorisation du groupe d'horlogerie suisse est encore modérée (fonds propres durs proches de 12 milliards de francs). Le bureau d'études voit dans les résultats du premier semestre 2021, 'le retournement est sans doute le plus marqué de toutes les publications à venir dans les industries du luxe', redressement lié à une forte reprise des ventes de l'industrie horlogère. Invest Securities ajoute que sa prévision d'un CA annuel à 7,9 milliards de francs suisses implique un relèvement de son estimation annuelle de résultats, avec un EBIT atteignant le cap du milliard de francs. Oddo maintient sa note de ' sous-performance ' sur le titre Swatch Group, et relève son objectif de cours de 283 à 288 CHF. ' La reprise de l'activité au premier semestre n'est pas encore spectaculaire ' estime toutefois le bureau d'analyses. Le chiffre d'affaires semestriel de Swatch Group s'établit ainsi à 3392 MCHF, soit légèrement en deçà de l'estimation d'Oddo (3424 MCHF). Swatch Group table sur ' une croissance positive ' du 2nd semestre 2021 par rapport au 2nd semestre 2019 à taux de change constants, quand Oddo, avant publication, tablait sur un recul de 4 % - ce qui fait dire à l'analyste que le groupe est ' très (trop?) optimiste '.

Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks -0.95%