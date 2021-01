Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch : gagne 2%, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 29/01/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% profitant de l'analyse positive d'Invest Securities. Le bureau d'études estime que le 2ème semestre 2020 de Swatch a permis d'amortir le choc du 1er semestre (EBIT de -344mCHF soit -15% du CA), pour terminer sur une figure parfaitement en ligne avec le consensus annuel. ' Il est fondamental de constater que ce dernier exercice marque une rupture dans la gestion, avec une rigueur nouvelle (forte baisse des stocks, fermetures accélérées de boutiques...) en matière d'approche des coûts et du cycle d'exploitation... Est-ce le potentiel d'optimisation en résultant qui explique en partie les prévisions ultra volontaristes de la société qui clairement semble faire une croix sur la pandémie, en escomptant retrouver dès fin 2021 un CA proche du niveau de 2019 ? ' indique l'analyste. ' Nous sommes loin du compte, en CA mais également en résultats avec des prévisions faiblement révisées en hausse (EBIT projeté à 700mCHF). La société n'est pas spécialement chère eu égard à la qualité de ses actifs mais ne nous inspire pas au point de modifier notre opinion restant à neutre, avec un OC relevé à 250 CHF (prev 210 CHF datant de juillet) ' rajoute Invest Securities.

Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks +2.55%