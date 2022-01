Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch: en retrait malgré un retour aux bénéfices en 2021 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 15:23









(CercleFinance.com) - Swatch Group recule de plus de 1% à Zurich malgré la publication d'un bénéfice net de 774 millions de francs suisses au titre de l'année 2021, contre une perte nette de 53 millions lors du précédent exercice.



La société d'horlogerie helvétique revendique une marge opérationnelle de 14% pour un chiffre d'affaires net de 7,31 milliards de francs, en hausse de 30,7% par rapport à l'exercice précédent (+29,6% à taux de change constants).



Son conseil d'administration décidera lors de sa prochaine séance du montant du dividende à proposer à l'assemblée générale. Pour 2022, Swatch anticipe un taux de croissance à deux chiffres au niveau des ventes, en monnaies locales.





Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks 0.00%