Swatch : en hausse, un analyste relève ses prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Zurich. Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Swatch Group avec un objectif de cours rehaussé à 350 francs suisses, dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions pour le fabricant de montres helvétique. Le broker a augmenté ses prévisions d'EBIT pour les exercices 2021-22 de 9% et 6% respectivement, grâce à une croissance des ventes et à des effets de levier d'exploitation plus élevés, se maintenant au-dessus du consensus. Stifel prévoit désormais un chiffre d'affaires de 7,24 milliards de francs et un EBIT de 890 millions pour 2021. 'Du potentiel de hausse par rapport à nos prévisions dépend probablement si le tourisme montre des signes de vie dans les mois à venir', indique-t-il.

Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks +1.50%