Swatch: en forte baisse hebdomadaire, l'avis des brokers information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 14:49

(CercleFinance.com) - Swatch cède actuellement un peu plus de 1% à Zurich, signant une baisse hebdomadaire de 5%.



Dans ce contexte, Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Swatch avec un objectif de cours ajusté de 370 francs suisse au niveau 'encore très rémunérateur' de 356 francs suisses.



Le broker estime que Swatch 'reste une valeur mal aimée pénalisée par un statut ambivalent', et qu'elle 'a connu par ailleurs bien des avatars', mais considère que le second semestre marquera une nouvelle étape dans le redressement avec la reprise du cycle horloger.



'Le groupe prévoit une nouvelle et sensible amélioration de ses ventes pour 2022. Beaucoup plus agile et flexible tant sur le plan commercial que financier, Swatch reste décoté tant sur les critères patrimoniaux que de rentabilité', juge l'analyste.



De son côté, Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Swatch malgré un objectif de cours remonté de 283 à 294 euros, avec un ajustement en hausse d'un peu plus de 5% de ses prévisions d'EBIT en moyenne sur 2022-2024, mais des hypothèses de croissance inchangées.



Le bureau d'études souligne que son nouvel objectif de cours sur le titre de l'horloger suisse fait apparaître un potentiel d'appréciation à 12 mois très faible en regard de celui maintenant apparent sur la plupart des autres valeurs du secteur qu'il couvre.



'De fait, notre opinion demeure que la valorisation actuelle du titre reflète assez fidèlement des perspectives de croissance à moyen terme qui restent nettement en dessous de celle du secteur du luxe en Europe', ajoute l'analyste en charge du dossier.