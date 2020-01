Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch : délaissé après ses résultats annuels Cercle Finance • 30/01/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Swatch Group lâche 3,7% à Zurich suite à la présentation par l'horloger helvétique d'un résultat net en baisse de 13,7% à 748 millions de francs suisses au titre de 2019, avec une marge opérationnelle dégradée de 1,6 point à 12,4%. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,7% à 8,24 milliards de francs suisses, avec une baisse de 1,8% hors effets de changes, pénalisé par les troubles à Hong Kong : en excluant cette zone, les ventes nettes se sont accrues de 5% hors effet de changes au second semestre. Swatch propose un dividende de huit francs suisses par part au porteur et de 1,60 franc par action enregistrée (stables en comparaison annuelle). Il vise pour 2020 une nouvelle croissance du CA en monnaies locales dans toutes les régions sauf Hong Kong.

Valeurs associées THE SWATCH GRP SIX Swiss Exchange +0.37%