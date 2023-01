Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - Swatch gagne 1% et surperforme ainsi la tendance à Zurich, sur fond de propos favorables de Stifel qui réitère sa recommandation 'conserver' sur le titre du fabricant de montres, avec un objectif de cours porté de 250 à 280 francs suisses.



'Swatch ne figure pas parmi nos valeurs du luxe préférées à un horizon de 12 mois, mais nous sommes tactiquement constructifs avant les résultats 2022, le groupe offrant la meilleure exposition du secteur au cluster chinois', indique le broker.





