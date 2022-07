Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swatch: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 11:37









(CercleFinance.com) - Swatch Group avance de moins de 1% après la publication par l'horloger suisse d'un bénéfice net en hausse de 18,5% à 320 millions de francs suisses au titre des six premiers mois de 2022, avec une marge opérationnelle améliorée de deux points à 13,9%.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 6,5% à 3,61 milliards (+7,4% à taux de change constants), malgré une perte de chiffre d'affaires d'environ 400 millions suite à la fermeture des centres de distribution et de nombreux magasins de détail en avril et mai en Chine.



Revendiquant d'excellentes perspectives dans tous ses segments, la direction de Swatch se dit 'convaincue que l'objectif formulé en début d'année d'une croissance à deux chiffres des ventes en monnaies locales pour l'ensemble de l'année 2022 reste réaliste'.





Valeurs associées THE SWATCH GRP Swiss EBS Stocks +1.20%