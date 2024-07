Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swatch: chute des bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Swatch Group publie au titre du premier semestre 2024 un résultat net en chute de 70,5% à 147 millions de francs suisses, avec une marge opérationnelle en contraction à 5,9% à comparer à 17,1% sur la même période en 2023.



A 3,44 milliards de francs, le chiffre d'affaires net du fabricant de montres suisse a reculé de 14,3% (-10,7% à taux de change constants), pénalisé par la forte baisse de la demande de produits de luxe en Chine (y compris Hong Kong et Macao).



Estimant toutefois que le potentiel de la Chine reste intact et que son programme de réduction des coûts mis en place en début d'année a commencé à porter ses fruits, Swatch s'attend à une forte amélioration de la situation au second semestre.





