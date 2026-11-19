** Susquehanna abaisse la note de la société de paiement BILL Holdings BILL.N de « positif » à « neutre », invoquant les incertitudes liées à une éventuelle acquisition par la société de capital-investissement TPG TPG.O , qui entraînerait la privatisation de BILL
** « Même si cette opération pourrait aboutir, nous avons déjà assisté à deux rachats non finalisés dans le secteur de la fintech ces derniers mois », indique la société de courtage, faisant référence à Global Payments GPN.N et à PayPal PYPL.O
** TPG détient déjà AvidXchange, un concurrent de BILL, ce qui, selon Susquehanna, lui confère un argument de consolidation évident
** Susquehanna précise qu’un accord définitif visant à retirer BILL de la cote ou l’arrivée d’un soumissionnaire concurrent pourrait l’amener à revoir sa position concernant la révision à la baisse de l’action
** Sur 23 sociétés de courtage, 14 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », et neuf « conserver »; leur objectif de cours médian s’établit à 61 dollars, selon les données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année et jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de 21%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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