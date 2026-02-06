Suspension des travaux sur le projet de tunnel de 16 milliards de dollars de la ville de New York vendredi

L'administration Trump a gelé 205 millions de dollars de financement fédéral depuis le 1er octobre

Les démocrates critiquent Trump pour avoir exigé de renommer des monuments en échange d'un financement

La suspension touche 1 000 travailleurs et pourrait menacer l'infrastructure ferroviaire et la production économique

Les travaux sur le projet de tunnel Hudson de la ville de New York, d'une valeur de 16 milliards de dollars, seront suspendus à 17 heures ET (2200 GMT) vendredi parce que l'administration du président Donald Trump a refusé de lever un gel de quatre mois sur le financement fédéral, a déclaré la Gateway Development Commission.

Le projet prévoit la réparation d'un tunnel ferroviaire existant et la construction d'un nouveau tunnel sous le fleuve Hudson, élargissant ainsi un itinéraire qui est le pivot du transport ferroviaire entre New York et le New Jersey.

Toute défaillance du tunnel de l'Hudson existant, construit en 1910 et fortement endommagé par l'ouragan Sandy en 2012, entraverait les déplacements dans une zone métropolitaine qui représente 10 % de la production économique des États-Unis et qui est empruntée par plus de 200 000 voyageurs et 425 trains chaque jour.

Le ministère des transports a retenu 205 millions de dollars de remboursements pour le projet depuis le 1er octobre. Donald Trump a demandé que l'aéroport de Washington Dulles et la Penn Station de New York soient rebaptisés en son honneur en échange du déblocage de milliards de dollars de financement pour le projet, une décision que les démocrates ont condamnée.

Gateway a déclaré que la suspension entraînerait l'inactivité de 1 000 ouvriers du bâtiment et que la décision de Donald Trump avait mis en danger les passagers qui devaient compter sur une "infrastructure ferroviaire centenaire en décomposition".

Plus tôt, Gateway avait déclaré que les travaux avaient déjà été suspendus.

Un juge américain tiendra une audience vendredi sur une demande d'urgence de New York et du New Jersey pour forcer le rétablissement du financement.

LES DÉMOCRATES CONDAMNENT TRUMP POUR AVOIR RETENU DES FONDS

Le mois dernier, Donald Trump a demandé au sénateur démocrate Chuck Schumer de soutenir le changement de nom de l'aéroport de Washington Dulles et de Penn Station, mais le législateur new-yorkais a dit à la Maison-Blanche qu'il n'avait pas le pouvoir de les renommer, a déclaré une source à Reuters.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire et le bureau de Chuck Schumer s'est refusé à tout commentaire.

Le sénateur du New Jersey Cory Booker a déclaré lors d'une conférence de presse près du projet vendredi que Donald Trump prenait letunnel en otage parce qu'il "semble vouloir mettre son nom sur tout".

Depuis qu'il a repris ses fonctions en janvier, le président républicain a apposé son nom sur des bâtiments importants de Washington, un projet de navire de guerre de la marine, un programme de visas pour les étrangers fortunés, un site web de médicaments sur ordonnance géré par le gouvernement et des comptes d'épargne fédéraux pour les enfants.

La sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a qualifié de ridicule la suggestion de Donald Trump.

"Ces droits d'appellation ne sont pas négociables, pas plus que la dignité des New-Yorkais... Le président continue de faire passer son propre narcissisme avant les emplois syndicaux bien rémunérés que ce projet offre et l'impact économique extraordinaire que le tunnel Gateway apportera."

Le projet a bénéficié d'un soutien fédéral d'environ 15 milliards de dollars sous l'égide de l'ancien président Joe Biden. Il vise à réparer le tunnel existant et à en construire un nouveau pour la compagnie ferroviaire de passagers Amtrak et les lignes de banlieue de l'État entre le New Jersey et Manhattan.

Près de 2 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour ce projet.