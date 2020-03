Sursaut des performances pour les valeurs australiennes

Les ETFs exposés aux indices « actions » australiens se sont envolés hier.

Les ETFs exposés aux indices « actions » australiens se sont envolés hier, avec une performance moyenne de 7,41% pour le segment dédié sur TrackInsight. L'ASX, le principal indice national, a bondi de 7% pour signer sa plus forte progression sur un jour depuis 1992. Cela fait suite à l'intervention du Premier Ministre qui a annoncé lundi un plan de $ 80 milliards afin de compenser les salaires. Malgré ce rebond, les actions australiennes affichent toujours des pertes dramatiques depuis le début de l'année ; en moyenne, ce segment de 10 ETFs a chuté de 32% après avoir atteint un plus bas à -43% au plus fort de la crise. Cependant, sur la même période, ce segment enregistre une légère collecte de $ 310 millions pour un total de $ 3,8 milliards d'actifs sous gestion.

