Surmonter la tempête Nvidia

Les actions américaines ont chuté jeudi, les investisseurs digérant les rebondissements spectaculaires chez le géant de l’IA Nvidia , où le directeur général Jensen Huang a démissionné à la suite de multiples affaires extraconjugales rapportées, dont l’une avec une espionne chinoise présumée. Cependant, compte tenu de l’ampleur de cette nouvelle et de la forte hausse des rendements obligataires et des prix du pétrole , les pertes de Wall Street ont été relativement modérées.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’analyse la résilience de Wall Street face aux récentes secousses liées à l’IA, les investisseurs s’étant tournés vers d’autres segments du marché sous-représentés. En conséquence, le S&P 500 se situe à moins de 3 % de son plus haut historique. Mais pourra-t-il résister au séisme provoqué par Nvidia?

À lire aujourd’hui

Jensen Huang démissionne: le faiseur de rois très impliqué à l’origine du boom de l’IA

EXCLUSIF – Les entreprises chinoises d’IA se précipitent pour s’assurer des capacités de production de puces Nvidia alors qu’un scandale d’espionnage fait craindre des restrictions américaines

La Maison Blanche discuterait de l'avenir d'Howard Lutnick au poste de secrétaire au Commerce, selon des sources proches du dossier

Le dollar s'envole grâce aux paris sur la capacité des États-Unis à absorber des taux plus élevés: Mike Dolan

Les États-Unis entament l'exercice fiscal 2027 avec un déficit budgétaire record de 404 milliards de dollars en octobre

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui BOURSE : Japon -0,7 %, Chine -0,8 %. L'Europe atteint un nouveau plus haut, le Royaume-Uni +0,3 %. Le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones reculent tous de 0,4 %. Le Russell 2000 perd 1,6 %. SECTEURS/ACTIONS : Neuf secteurs du S&P 500 sont en baisse, deux en hausse. Matériaux -1,5 %, énergie +1,5 %. Compagnies aériennes -5 %. Nvidia -4,3 %, Super Micro Computer -11 %. Advanced Micro Devices, Broadcom +6 %. MARCHÉ DES CHANGES : L'indice du dollar a progressé de 0,3 %, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2025. Le dollar australien a enregistré la plus forte baisse parmi les devises du G10, avec -0,6 %. Parmi les devises des marchés émergents, le real brésilien, le peso chilien et le rand sud-africain ont tous reculé de 1 %. OBLIGATIONS : Les rendements américains ont progressé jusqu’à 17 points de base sur les échéances courtes, la courbe s’aplatissant pour la quatrième séance consécutive. L’adjudication des obligations américaines à 30 ans a suscité une demande mitigée, avec un écart de 0,5 point de base par rapport au taux de référence. MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Le pétrole a progressé de 3 %. L’or a reculé de 3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis un an, à 3.853 $ l’once.



Les sujets d'actualité du jour:

Le revirement de Huang

La démission du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , sur fond de scandale, fait l’effet d’une bombe. Elle aura des répercussions, à des degrés divers, sur les secteurs de l’IA et des technologies , les marchés financiers , la politique américaine et, plus largement, les relations entre les États-Unis et la Chine . Quelques heures seulement après le départ de Huang de l’entreprise qu’il a fondée et façonnée, le président américain Donald Trump s’est prononcé sur la personne qui devrait le remplacer, tout en s’interrogeant sur l’avenir du secrétaire au Commerce, Howard Lutnick.

Si l’on se concentre plus particulièrement sur l’action Nvidia , il faut s’attendre à davantage de volatilité. Le titre a chuté de 4 % jeudi, portant sa baisse depuis le début de la semaine à 11 %. Il a perdu plus de 30 % par rapport à son plus haut du 6 octobre, ce qui se traduit par une perte de capitalisation boursière de 1.800 milliards de dollars en cinq semaines. Le titre est en passe d’enregistrer sa sixième baisse hebdomadaire consécutive, la plus longue série de pertes depuis 2012, et plusieurs courtiers ont revu à la baisse leurs objectifs de cours et leurs recommandations cette semaine. Cela fait beaucoup de pessimisme. Trop peut-être?

Mais le ciel est bleu

Alors que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s’attèle à la refonte du fonctionnement de la banque centrale américaine, de grands changements sont également en cours de l’autre côté de l’Atlantique, à la Banque centrale européenne. Ici, cependant, cela concerne les effectifs. Trois postes clés doivent être pourvus dans les mois à venir: celui d’Isabel Schnabel, membre influente du conseil d’administration, celui de Philip Lane, économiste en chef, et celui de Christine Lagarde, présidente.

À ce jour, deux noms ont été avancés pour le poste de président: le candidat espagnol Pablo Hernández de Cos, qui travaille actuellement à la BRI, et le candidat néerlandais Klaas Knot, ancien gouverneur de la banque centrale néerlandaise. D’une manière générale, de Cos est plus accommodant que Knot. Le Financial Times a rapporté jeudi que la France avait laissé entendre qu’elle pourrait soutenir de Cos. Si tel était le cas, l’Allemagne s’y opposerait-elle?

Rupture de communication

Comme l’a indiqué Warsh le mois dernier, la banque centrale américaine va réduire le nombre de réunions de fixation des taux. La Fed a confirmé jeudi son calendrier pour 2027 : la réunion d’octobre sera désormais « consacrée à la discussion de questions générales de stratégie de politique monétaire », et la dernière réunion de politique monétaire aura lieu en novembre plutôt qu’en décembre.

En parlant de communication de la Fed, une nouvelle étude intéressante a été publiée cette semaine. Cette étude — qui porte sur plus de 300 000 rapports de recherche émanant de 26 équipes de prévisionnistes bancaires, sur une période de 26 ans — révèle qu’une communication plus importante de la Fed conduit à des prévisions plus précises concernant les taux des fonds fédéraux, mais à des prévisions moins précises en matière d’économie et de rendements des bons du Trésor. En bref, les communications de la Fed améliorent notre compréhension de la politique monétaire, tout en « évinçant » l’analyse indépendante de l’économie. Est-ce un compromis qui en vaut la peine?

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

Répercussions de l’affaire Nvidia

Inflation des prix de gros en Allemagne (octobre)

PIB de la zone euro (3e trimestre, estimation préliminaire)

Inflation des prix à la production aux États-Unis (octobre)

Parmi les responsables de la Fed qui doivent s'exprimer figurent Susan Collins, Lorie Logan, Michelle Bowman et Mary Daly

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