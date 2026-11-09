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Surgery Partners relève son offre de rachat à 25 dollars par action
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 15:44

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Face à une offre concurrente non sollicitée jugée inférieure, Surgery Partners et HealthSpan Partners ont revalorisé leur fusion à hauteur de 6 milliards de dollars, assortie d'une clause de majoration pouvant porter le prix jusqu'à 26,61 dollars en cas de retard. Bain Capital, premier actionnaire, ne percevra pas de contrepartie en numéraire mais restera partenaire du nouvel ensemble, dont la clôture est espérée au premier trimestre 2027.

Surgery Partners et HealthSpan Partners ont relevé à 25,00 USD par action leur accord de fusion, après une offre concurrente non sollicitée. L'opération est valorisée jusqu'à 6,0 milliards d'USD, et le conseil recommande aux actionnaires d'approuver la fusion.

Les actionnaires hors affiliés de Bain Capital toucheront 25,00 USD par action si l'opération se conclut avant le 1er mars 2027. Passé cette date, une "Ticking Fee" de 10% annuel s'ajoutera, pouvant porter la contrepartie à 26,61 USD maximum avant le 23 octobre 2027.

Les affiliés de Bain Capital, premier actionnaire avec environ 39% des titres, ne toucheront aucune contrepartie : ils apporteront leurs actions en échange de parts dans l'entité acquéreuse et resteront partenaires du nouvel ensemble. Leur accord de vote reste en vigueur.

Le conseil a examiné une offre non sollicitée reçue le 3 novembre 2026, actualisée le 8 novembre à 28,00 USD par action, jugée à l'unanimité non supérieure. Pour le PDG Eric Evans, l'opération "offre une valeur exceptionnelle" ; la clôture est attendue au premier trimestre 2027.

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