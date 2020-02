Suravenir enrichit sa gamme de mandats d'arbitrage du contrat Patrimoine Vie Plus

(AOF) - La gamme Conviction proposée dans le contrat multisupport Patrimoine Vie Plus de Suravenir s'enrichit de deux nouveaux profils: Conviction Pays Emergents et Conviction Infrastructures. Le premier vise à offrir une exposition à la thématique du développement des économies des pays émergents. Alors que le second propose une exposition diversifiée aux infrastructures grâce à plusieurs classes d'actifs et thématiques. Au minimum, 50% de l'allocation se fait sur des fonds actions d'infrastructures essentielles et durables. Tous les deux présentent un risque de 4 à 6, sur une échelle de 7.