Sur le crédit, Amiral Gestion s'intéresse aux belles signatures

(AOF) - La semaine dernière, le crédit a connu un rallye beaucoup plus modéré que les actions sur la semaine avec une hausse de l'ordre de 3% pour le high yield européen, observe Amiral Gestion. Lequel n'a pas constaté de sorties massives des fonds crédit à l'inverse des ETF, le marché craint en revanche une augmentation drastique des défauts en dépit des aides annoncées. La perspective d'une récession, d'une baisse des chiffres d'affaires et des marges, qui combinée avec un renchérissement des coûts de financement place les sociétés les plus endettées dans une situation précaire, indique le gérant.

Pour ce dernier, la sélectivité est, en conséquence, clé dans cet environnement. Amiral Gestion se concentre donc sur des émetteurs souffrant directement de la situation mais possédant des qualités, notamment bilantielles, pour sortir de cette crise en assumant leurs obligations financières.

"On essaye d'acheter des belles signatures telles que la Fnac, Elis ou Lagardère (bilan solide, forte trésorerie, niveaux de marge élevés)" précise le gérant.

Du côté de son allocation crédit, Amiral Gestion maintient une approche prudente avec schématiquement un quart du portefeuille de Sextant Bond Picking en liquidités.