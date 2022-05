suppression de la redevance TV : peu de gain de pouvoir d'achat pour les ménages modestes

(AOF) - La suppression de la redevance TV profite peu aux ménages modestes, indique Asterès. L'inflation sur l'alimentation et l'énergie pénalise avant tout les ménages modestes, pour qui ces postes de dépenses représentent une plus large part du budget, observe le cabinet dans une note.

La suppression de la redevance TV n'apporterait aucun gain de pouvoir d'achat pour les 10 % des ménages les plus modestes, qui en sont exonérés, et un gain respectif de 64 euros et 97 euros pour les deux déciles de revenus supérieurs (au vu des multiples cas d'exonération de la redevance TV, ces chiffres doivent être considérés comme des estimations et ne prétendent pas à une précision à l'euro près).

Un ciblage spécifique des aides vers les ménages modestes permettrait un gain de pouvoir d'achat annuel de 355 euros. Si l'ensemble du produit de la redevance TV (3,2 milliards d'euros) était distribué uniformément à l'ensemble des 30 % des Français les plus modestes, chacun de ces ménages bénéficierait d'un gain de pouvoir d'achat de 355 euros par an.