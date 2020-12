Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SuperSonic Imagine : vers un transfert sur Euronext Growth Cercle Finance • 28/12/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine informe que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris sera effectif à compter du 30 décembre. A cet égard, il est précisé que la demande d'admission sur Euronext Growth à Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 18 décembre. Le nouveau code mnémonique de l'action SuperSonic Imagine sera ALSSI et son code ISIN demeure inchangé. Cette opération vise à permettre au spécialiste de l'imagerie échographique d'alléger ses obligations et contraintes et, par voie de conséquence, de diminuer les coûts liés à sa cotation, tout en conservant aux actions leur caractère négociable sur un marché financier.

Valeurs associées SUPERSONIC IMA. Euronext Paris 0.00%