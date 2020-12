SUPERSONIC IMAGINE : le transfert sur Euronext Growth Paris effectif à compte du 30 décembre

(AOF) - SuperSonic Imagine a annoncé que le transfert de la cotation de ses titres, du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, sera effectif à compter de la séance de Bourse du 30 décembre 2020. La société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie) explique que ce marché est plus en rapport avec sa taille, sa capitalisation boursière et le niveau de son capital flottant.

Le transfert vers Euronext Growth Paris permet en effet à SuperSonic Imagine d'alléger les obligations et contraintes qui pèsent sur elle et, par voie de conséquence, de diminuer les coûts liés à sa cotation, tout en conservant aux actions leur caractère négociable sur un marché financier.

A compter du 30 décembre 2020, le nouveau code mnémonique de l'action SuperSonic Imagine sera ALSSI.

