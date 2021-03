Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SuperSonic Imagine : l'AG écarte trois résolutions Cercle Finance • 29/03/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de SuperSonic Imagine ont rejeté vendredi une résolution relative à une augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne. Le conseil de la société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie) avait précédemment jugé que cette opération n'était 'pas opportune' et avait décidé, à ce titre, de ne pas la recommander. Les actionnaires ont également rejeté deux résolutions relatives aux conventions réglementées. Pour le reste, l'assemblée générale a notamment approuvé les comptes annuels de l'exercice 2020, le renouvellement des mandats des administrateurs ainsi que les résolutions relatives aux opérations de réduction du capital à zéro motivée par des pertes, suivie d'une ou plusieurs opérations d'augmentation de capital d'un montant maximum de 60 millions d'euros visant à reconstituer les capitaux propres négatifs.

