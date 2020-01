SUPERSONIC IMAGINE : départ de la Directrice générale, avec effet immédiat.

(AOF) - SuperSonic Imagine, société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie), a annoncé un changement de gouvernance avec le départ de sa Directrice générale, Madame Michèle Lesieur, avec effet immédiat. Suite à ce départ, Antoine Bara, actuellement membre du conseil d'administration de la société, a été nommé Directeur général. Antoine Bara, 48 ans, possède une solide expérience dans les secteurs des logiciels et de la santé, qu'il a acquise tout au long de ses vingt ans de carrière.

Il a rejoint le groupe Hologic en 2018 pour diriger les opérations françaises. En 2019, Hologic, un spécialiste de la santé des femmes, et SuperSonic Imagine ont annoncé conjointement que Hologic Hub Ltd, une filiale indirecte à 100 % d'Hologic, Inc. a acquis environ 80 % des actions de SuperSonic Imagine