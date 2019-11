Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Supersonic Imagine : 7.560.145 actions apportées à l'OPA Cercle Finance • 15/11/2019 à 09:08









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 13 novembre, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Hologic Hub Ltd visant les actions Supersonic Imagine, elle a reçu en dépôt 7.560.145 actions. Au total, Hologic Hub Ltd détient 18.401.554 actions Supersonic Imagine représentant 77,65% du capital et des droits de vote. La condition minimale de détention requise étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre publique d'achat.

Valeurs associées SUPERSONIC IMA. Euronext Paris 0.00%